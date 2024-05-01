В самое сердце: захватывающие кадры Земли показал космонавт
Фото: telegram.org/k
Российский летчик-космонавт Олег Артемьев в своем телеграм-канале опубликовал новые фотографии Земли, сообщает Zakon.kz.
Космонавт Олег Артемьев поздравил землян с 1 Мая – Днем весны и труда.
"Каждый из нас трудится на благо своей семьи, своей страны и нашего общего будущего, поэтому этот праздник, определенно, для всех нас! Я поздравляю каждого из вас, дорогие друзья! И желаю, чтобы Первомай стал для вас началом чего-то большего – нового этапа в вашей жизни – космически счастливого". Летчик-космонавт Олег Артемьев
Фото: telegram/oleg_mks
Фото: telegram/oleg_mks
Фото: telegram/oleg_mks
Фото: telegram/oleg_mks
Фото: telegram/oleg_mks
Он уточнил, что весенние снимки сделаны с борта международной космической станции.
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