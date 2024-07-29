Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Российский космонавт поделился кадрами неземной красоты Земли

Вид Бразилии из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:58 Фото: Telegram/oleg_mks
Российский летчик-космонавт Олег Артемьев в своем Telegram-канале опубликовал новые фотографии Земли. Он предложил своим подписчикам начать новую рабочую неделю с космической красоты, сообщает Zakon.kz.

Олег Артемьев продемонстрировал, как выглядит Бразилия из космоса.

"Доброе утро, экипаж! Давайте начнем новую рабочую неделю с космической красоты и на серии снимков – Бразилия!"Летчик-космонавт Олег Артемьев
Бразилия из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:58

Фото: Telegram/oleg_mks

Вид Бразилии из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:58

Фото: Telegram/oleg_mks

Вид Бразилии из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 13:58

Фото: Telegram/oleg_mks

Космонавт уточнил, снимки сделаны с борта Международной космической станции.

Ранее стало известно, что НАСА и Boeing приняли решение отложить возвращение Starliner на пару недель. Он отправился в первый пилотируемый полет 5 июня.

Читайте также

Совет улемов обратился к женщинам Таджикистана
Обтягивающую, прозрачную и черную одежду не носить – Совет улемов обратился к женщинам Таджикистана
Заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Президент Аргентины заявил, что не признает победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Аксинья Титова
Россия Бразилия 2024 год Космонавты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
Бокс Победа Париж
Знаменосец сборной Казахстана назвал причину своего поражения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: