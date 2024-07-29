Российский космонавт поделился кадрами неземной красоты Земли
Фото: Telegram/oleg_mks
Российский летчик-космонавт Олег Артемьев в своем Telegram-канале опубликовал новые фотографии Земли. Он предложил своим подписчикам начать новую рабочую неделю с космической красоты, сообщает Zakon.kz.
Олег Артемьев продемонстрировал, как выглядит Бразилия из космоса.
"Доброе утро, экипаж! Давайте начнем новую рабочую неделю с космической красоты и на серии снимков – Бразилия!"Летчик-космонавт Олег Артемьев
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Фото: Telegram/oleg_mks
Космонавт уточнил, снимки сделаны с борта Международной космической станции.
Ранее стало известно, что НАСА и Boeing приняли решение отложить возвращение Starliner на пару недель. Он отправился в первый пилотируемый полет 5 июня.
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