Российский космонавт поделился кадрами неземной красоты Земли

Фото: Telegram/oleg_mks

Российский летчик-космонавт Олег Артемьев в своем Telegram-канале опубликовал новые фотографии Земли. Он предложил своим подписчикам начать новую рабочую неделю с космической красоты, сообщает Zakon.kz.

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