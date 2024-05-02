В Польше предложили создать европейскую "тяжелую бригаду" войск

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил создать европейскую "тяжелую бригаду" войск для быстрого реагирования, сообщает Zakon.kz.

В эфире телеканала TVP World он заявил, что группа войск не предусматривает участие США и должна будет оперативно реагировать на события в соседних с Евросоюзом регионах.



"Я за тяжелую бригаду Европейского союза, это дало бы ЕС возможность немедленной реакции, чтобы не нужно было просить США о предоставлении их возможностей в случае каждой чрезвычайной ситуации на окраинах". Глава МИД Польши Радослав Сикорский

В качестве примера таких ситуаций министр назвал события на Балканах и в Северной Африке.



1 мая представитель армии Польши заявил, что войска перебросят технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью, в связи с учениями НАТО под названием Steadfast Defender 2024, ("Стойкий защитник").

Ранее стало известно, что испанский капрал погиб во время учений НАТО в Польше.