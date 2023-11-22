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1% богачей своим влиянием на экологию может убить 1,3 млн человек

1% богачей своим влиянием на экологию может убить 1,3 млн человек Фото: pixabay
Один процент богатейших людей планеты вырабатывает достаточное количество углекислого газа, чтобы вызвать гибель 1,3 млн человек от изменений климата. Об этом заявили европейские ученые, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CBS News, авторы нового исследования о загрязнении окружающей среды и глобальном изменении климата обвиняют небольшую группу богатейших людей в непропорционально высоких выбросах углекислого газа.

По утверждению авторов работы, "элитные загрязнители" якобы в ответе за основной объем выбросов углекислого газа в атмосферу. 1% богатейших людей мира, согласно этим подсчетам, производит столько же углекислого газа, сколько и 66% самых бедных жителей Земли (5 млрд человек). По данным за 2019 год, этот 1% производил 16% всех мировых выбросов, а 9% обеспеченных, но не сверхбогатых людей – еще около 34% выбросов.

"Человеку, принадлежащему к 99% населения Земли, потребуется около полутора тысяч лет, чтобы произвести столько же углекислого газа, сколько богатейшие миллиардеры производят за год", – заявила Кьяра Лигори, представительница объединения Oxfam.

По утверждению авторов работы, "углеродный след" 12 богатейших людей мира якобы составляет 17 млн тонн ежегодно. В список "элитных загрязнителей" внесли мексиканского миллиардера Карлоса Слима, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина, Илона Маска и других богатейших людей планеты. Утверждается, что из-за выбросов "элитных загрязнителей" могут произойти изменения климата, которые будут стоить жизни 1,3 млн человек.

Авторы отчета считают, что для снижения воздействия на окружающую среду нужно активнее переходить на возобновляемые источники энергии и обложить сверхбогатых людей налогом на прибыль в 60%.

Исследование совместно проводили Стокгольмский институт окружающей среды, международное объединение Oxfam и журналисты The Guardian.

Ранее ученые заявили, что температура Земли впервые повысилась до рекордного уровня.

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