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Мир

Миллиардер прилетел в Париж и лишился драгоценностей на 1,3 млн евро

Миллиардер лишился драгоценностей на миллионы после прилета в Париж, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 01:15 Фото: magnific.com
Американский миллиардер стал жертвой крупной кражи во время поездки в ПаБизнесмен лишился чемодана, в котором находились ювелирные украшения общей стоимостью около 1,3 млн евро, сообщает Zakon.kz.

По информации Le Parisien, инцидент произошел после прилета предпринимателя из Ниццы в аэропорт Париж – Шарль-де-Голль. Как уточняется, 45-летний основатель компании в сфере медицинских технологий планировал провести в столице Франции несколько дней и остановился в одном из роскошных отелей города.

При каких именно обстоятельствах исчез багаж, пока не уточняется. Французские правоохранительные органы начали расследование и выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что туристы похитили бриллиант за 72 млн тенге.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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