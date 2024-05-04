ХАМАС может согласиться на поэтапное прекращение огня с Израилем – СМИ

Палестинское движение ХАМАС может согласиться на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на официальный источник из движения.

"Официальный источник из "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) заявил Синьхуа в субботу, что движение согласится на сделку о полном прекращении огня с Израилем "поэтапно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что армия Израиля наносит авиаудары по городам Аль-Завайда и Аль-Муграка в центральной части сектора Газа. До этого глава БАПОР Филипп Лаззарини выразил мнение, что Израиль готовит крупномасштабную военную операцию в Рафахе. Также он сообщил, что в Газе за полгода погибли 13 тысяч детей. Это больше, чем за четыре года во всех конфликтах мира.



Затем президент Палестины Махмуд Аббас заявил о том, что вторжение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Рафах станет величайшей катастрофой в истории палестинского народа.