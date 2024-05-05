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ООН: В секторе Газа наблюдается "полномасштабный голод"

сектор Газа, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2024 16:44 Фото: UNICEF/Eyad El Baba
Северная часть сектора Газа переживает "полномасштабный голод", который быстро распространяется по всему сектору после почти семи месяцев войны, предупредила Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила исполнительный директор ВПП Синди Маккейн.

"Что я могу вам объяснить, так это то, что на севере царит голод, полномасштабный голод, и он движется на юг", – сказала глава программы в интервью телеканалу NBC.

Высказывания Маккейн не являются официальным заявлением о голоде, однако она заверяет, что они основаны на том, что сотрудники ВПП видели на местах.

"Это ужас. На это так тяжело смотреть и так тяжело слышать", – сказала она о ситуации в секторе Газа.

ВПП просит о прекращении огня и "беспрепятственном доступе" к сектору Газа, поскольку доставка помощи на эту территорию "чрезвычайно затруднена".

Правозащитные организации уже давно предупреждают о растущем гуманитарном кризисе в секторе Газа в результате военного нападения Израиля, начатого в ответ на теракты под руководством Хамаса 7 октября. По данным Министерства здравоохранения Газы, по состоянию на 1 мая в результате израильских атак в секторе Газа погибло более 34 600 палестинцев.

По данным ООН, на расчистку территорий сектора Газа от неразорвавшихся снарядов может потребоваться 14 лет.

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