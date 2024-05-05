ООН: В секторе Газа наблюдается "полномасштабный голод"
Об этом сообщила исполнительный директор ВПП Синди Маккейн.
"Что я могу вам объяснить, так это то, что на севере царит голод, полномасштабный голод, и он движется на юг", – сказала глава программы в интервью телеканалу NBC.
Высказывания Маккейн не являются официальным заявлением о голоде, однако она заверяет, что они основаны на том, что сотрудники ВПП видели на местах.
"Это ужас. На это так тяжело смотреть и так тяжело слышать", – сказала она о ситуации в секторе Газа.
ВПП просит о прекращении огня и "беспрепятственном доступе" к сектору Газа, поскольку доставка помощи на эту территорию "чрезвычайно затруднена".
Правозащитные организации уже давно предупреждают о растущем гуманитарном кризисе в секторе Газа в результате военного нападения Израиля, начатого в ответ на теракты под руководством Хамаса 7 октября. По данным Министерства здравоохранения Газы, по состоянию на 1 мая в результате израильских атак в секторе Газа погибло более 34 600 палестинцев.
По данным ООН, на расчистку территорий сектора Газа от неразорвавшихся снарядов может потребоваться 14 лет.