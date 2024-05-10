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Пентагон приостановил поставку Израилю боеприпасов

Пентагон приостановил поставку Израилю боеприпасов , фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 09:33 Фото: pixabay
США приостановили передачу Израилю 900-килограммовых и 230-килограммовых бомб, сообщает Zakon.kz.

В заявлении Министерства обороны США говорится, что окончательное решение о судьбе этого вооружения пока не принято, передает РИА Новости.

"Мы сейчас проводим ревизию части оборонного содействия на ближайшую перспективу. Конкретно мы приостановили отправку одной партии вооружений, состоящей из 1,8 тысячи бомб в две тысячи фунтов (908 кг) и 1,7 тысячи бомб в 500 фунтов (230 кг)". Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер

В Белом доме опасаются, что израильтяне используют американское оружие для штурма Рафаха – последнего не контролируемого ими города в Газе. США по-прежнему выступают против этой операции, уточнили в Госдепартаменте.

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры вторжения израильской армии в Рафах.

7 мая мы писали, что Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха. А до этого ЦАХАЛ призвал мирных жителей эвакуироваться из указанного района.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

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