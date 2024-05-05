Переговоры Израиля и ХАМАС пока ни к чему не привели

Американские СМИ сообщают, что первый раунд переговоров в Каире по Газе завершился безрезультатно. Стороны не смогли договориться, передает Zakon.kz.

По информации CBS News, египетские посредники отметили, что переговоры о прекращении огня в субботу закончились, однако в воскресенье будет второй раунд и, возможно, все изменится.

Ранее сообщалось, что ХАМАС согласился освободить 33 израильских заложника на первом этапе сделки с Израилем по прекращению огня. От ЦАХАЛ требовалось 40-дневное прекращение огня и возможность для жителей северной части Газы вернуться в свои дома.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибло более 34 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.