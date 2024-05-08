Фигуру Галкина оценили пользователи Сети на снимках с повзрослевшим сыном
Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский и израильский артист эстрады Максим Галкин опубликовал в социальных сетях, как проводит время с семьей на отдыхе, сообщает Zakon.kz.
На снимке в Instagram юморист вместе с повзрослевшим сыном Гарри загорают в шезлонге.
"Температура воды под поясницей", – подписал пост Галкин.
Подписчики артиста оценили его фигуру и отметили, как быстро растет сын:
– Мальчишки, вы просто загляденье! Гарри почти догнал папу!
– Отличного отдыха! Максим, вы выглядите превосходно.
– Видно, что к летнему сезону готовы.
– А папа-то в отличной форме!
– Гарри так повзрослел.
– Ай-да папа с сыном.
Галкин и певица Алла Пугачева воспитывают 10-летних двойняшек Елизавету и Гарри.
Ранее пользователи Сети обсуждали фотографию Пугачевой, которую Галкин опубликовал в банном халате с полотенцем на голове.
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