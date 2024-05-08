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Фигуру Галкина оценили пользователи Сети на снимках с повзрослевшим сыном

артист, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 17:50 Фото: Instagram/maxgalkinru
Российский и израильский артист эстрады Максим Галкин опубликовал в социальных сетях, как проводит время с семьей на отдыхе, сообщает Zakon.kz.

На снимке в Instagram юморист вместе с повзрослевшим сыном Гарри загорают в шезлонге.

"Температура воды под поясницей", – подписал пост Галкин.

Подписчики артиста оценили его фигуру и отметили, как быстро растет сын:

– Мальчишки, вы просто загляденье! Гарри почти догнал папу!

– Отличного отдыха! Максим, вы выглядите превосходно.

– Видно, что к летнему сезону готовы.

– А папа-то в отличной форме!

– Гарри так повзрослел.

– Ай-да папа с сыном.

Галкин и певица Алла Пугачева воспитывают 10-летних двойняшек Елизавету и Гарри.

Ранее пользователи Сети обсуждали фотографию Пугачевой, которую Галкин опубликовал в банном халате с полотенцем на голове.

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