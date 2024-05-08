Фигуру Галкина оценили пользователи Сети на снимках с повзрослевшим сыном

Российский и израильский артист эстрады Максим Галкин опубликовал в социальных сетях, как проводит время с семьей на отдыхе, сообщает Zakon.kz.

На снимке в Instagram юморист вместе с повзрослевшим сыном Гарри загорают в шезлонге.

"Температура воды под поясницей", – подписал пост Галкин.

Подписчики артиста оценили его фигуру и отметили, как быстро растет сын:

– Мальчишки, вы просто загляденье! Гарри почти догнал папу! – Отличного отдыха! Максим, вы выглядите превосходно. – Видно, что к летнему сезону готовы. – А папа-то в отличной форме! – Гарри так повзрослел. – Ай-да папа с сыном.

Галкин и певица Алла Пугачева воспитывают 10-летних двойняшек Елизавету и Гарри.

Ранее пользователи Сети обсуждали фотографию Пугачевой, которую Галкин опубликовал в банном халате с полотенцем на голове.