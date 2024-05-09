Россия выведет часть войск из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении, сообщает Zakon.kz.

По просьбе Армении российские пограничники останутся на армяно-иранской и армяно-турецкой границах, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Переговоры Путина и Пашиняна продлились чуть больше часа, писал ранее тот же источник.

Ранее российские миротворцы вышли из Нагорного Карабаха, перешедшего под контроль Азербайджана, а МИД Армении сообщил, что страна прекратит финансирование ОДКБ.