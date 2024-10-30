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Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом

Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом , фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 07:00 Фото: pixabay
Кошки – любимцы миллионов людей во всем мире. Они грациозны, самодостаточны и могут быть отличными компаньонами, однако не все породы одинаково подходят для домашнего содержания, сообщает Zakon.kz.

На странице ben.the.vet ветеринар поделился своим опытом и рассказал, почему, по его мнению, некоторые породы кошек не желательно держать дома.

Бенгальская кошка

Бенгальская кошка – это гибрид между домашними котами и сервалами, дикими кошками из Африки. Они выглядят очень привлекательно благодаря своим элегантным формам и пятнистой шерсти, но их природа может быть сложной.

Почему не стоит выбирать бенгала

  • Агрессивность: бенгальская кошка может быть агрессивной, что усложняет ее содержание в домашних условиях.
  • Стимуляция: эти кошки очень умны и нуждаются в большом количестве физической и умственной активности, что не всегда возможно обеспечить в квартире.
  • Проблемы с привязанностью: у них могут не сформироваться отношения с людьми так, как это делают обычные кошки, например.

Сфинкс

Сфинксы известны своей бесшерстной кожей и уникальным видом, но ветеринар считает, что им не хватает одного важного компонента – пушистости.

Почему не стоит выбирать сфинкса

  • Тепло и комфорт: многие считают, что сфинкс не так уютен, как другие пушистики.
  • Специальный уход: сфинксы нуждаются в дополнительном уходе за кожей, ведь у них могут быть проблемы с кожей и температурным режимом.

Шотландская вислоухая

Шотландские вислоухие коты привлекают внимание своей характерной формой ушей, но это внешнее обаяние скрывает серьезные проблемы.

Почему не стоит выбирать шотландскую вислоухую

  • Генетические проблемы: их уши – результат генетической мутации, которая влияет не только на уши, но и на все суставы кота.
  • Артрит: многие шотландские вислоухие кошки страдают от болезненного артрита в молодом возрасте из-за дефектного хряща.
  • Моральный аспект: следует ли поддерживать разведение кошек, которые могут страдать из-за генетических проблем.

Персидская кошка

Персидские коты выглядят мило, но их плоская мордашка является причиной многих проблем со здоровьем.

Почему не стоит выбирать персидскую кошку

  • Дыхательные проблемы: плоские морды персов могут приводить к трудностям с дыханием, подобно некоторым породам собак.
  • Глаза и слезные пути: часто у персидских кошек возникают проблемы с глазами, поскольку их слезные пути не функционируют должным образом.
  • Недостаточная осонаность владельцев: многие люди не осознают серьезность этих проблем и продолжают выбирать породы, пострадавшие из-за селекционных практик.

Выбор домашнего любимца – серьезный шаг, требующий внимательного подхода. Прежде чем приобрести кота, важно понимать потенциальные проблемы, связанные с конкретной породой. Поэтому ранее специалисты назвали риски и особенности содержания гибридных пород кошек.

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