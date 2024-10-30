Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
На странице ben.the.vet ветеринар поделился своим опытом и рассказал, почему, по его мнению, некоторые породы кошек не желательно держать дома.
Бенгальская кошка
Бенгальская кошка – это гибрид между домашними котами и сервалами, дикими кошками из Африки. Они выглядят очень привлекательно благодаря своим элегантным формам и пятнистой шерсти, но их природа может быть сложной.
Почему не стоит выбирать бенгала
- Агрессивность: бенгальская кошка может быть агрессивной, что усложняет ее содержание в домашних условиях.
- Стимуляция: эти кошки очень умны и нуждаются в большом количестве физической и умственной активности, что не всегда возможно обеспечить в квартире.
- Проблемы с привязанностью: у них могут не сформироваться отношения с людьми так, как это делают обычные кошки, например.
Сфинкс
Сфинксы известны своей бесшерстной кожей и уникальным видом, но ветеринар считает, что им не хватает одного важного компонента – пушистости.
Почему не стоит выбирать сфинкса
- Тепло и комфорт: многие считают, что сфинкс не так уютен, как другие пушистики.
- Специальный уход: сфинксы нуждаются в дополнительном уходе за кожей, ведь у них могут быть проблемы с кожей и температурным режимом.
Шотландская вислоухая
Шотландские вислоухие коты привлекают внимание своей характерной формой ушей, но это внешнее обаяние скрывает серьезные проблемы.
Почему не стоит выбирать шотландскую вислоухую
- Генетические проблемы: их уши – результат генетической мутации, которая влияет не только на уши, но и на все суставы кота.
- Артрит: многие шотландские вислоухие кошки страдают от болезненного артрита в молодом возрасте из-за дефектного хряща.
- Моральный аспект: следует ли поддерживать разведение кошек, которые могут страдать из-за генетических проблем.
Персидская кошка
Персидские коты выглядят мило, но их плоская мордашка является причиной многих проблем со здоровьем.
Почему не стоит выбирать персидскую кошку
- Дыхательные проблемы: плоские морды персов могут приводить к трудностям с дыханием, подобно некоторым породам собак.
- Глаза и слезные пути: часто у персидских кошек возникают проблемы с глазами, поскольку их слезные пути не функционируют должным образом.
- Недостаточная осонаность владельцев: многие люди не осознают серьезность этих проблем и продолжают выбирать породы, пострадавшие из-за селекционных практик.
Выбор домашнего любимца – серьезный шаг, требующий внимательного подхода. Прежде чем приобрести кота, важно понимать потенциальные проблемы, связанные с конкретной породой. Поэтому ранее специалисты назвали риски и особенности содержания гибридных пород кошек.