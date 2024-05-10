Кандидат в премьеры, новый порядок формирования правительства – в Госдуме России сделали заявление

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин рассказал, кого президент Владимир Путин выдвинул кандидатом в премьеры, и как пройдет формирование нового состава Правительства страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Государственная дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав Правительства: утверждать председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров.

"Депутатам предстоит реализовать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году. Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя Правительства", – написал Володин в своем Telegram-канале.

Депутаты примут решение от имени своих избирателей по этому вопросу сегодня 10 мая.

"Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками Правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и Правительство, и депутаты Государственной думы", – отметил Володин.

Михаил Мишустин должен будет выступить с докладом, ответить на вопросы депутатов, после чего состоится голосование по вопросу утверждения кандидатуры председателя Правительства.

7 мая 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально вступил в должность главы государства, в московском Кремле прошла церемония инаугурации.