Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кандидат в премьеры, новый порядок формирования правительства – в Госдуме России сделали заявление

Госдума РФ, Володин, Мишустин, Путин, премьер, новое правительство, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 10:28 Фото: Госдума РФ
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин рассказал, кого президент Владимир Путин выдвинул кандидатом в премьеры, и как пройдет формирование нового состава Правительства страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, Государственная дума впервые за всю историю современной России будет формировать состав Правительства: утверждать председателя Правительства, его заместителей, федеральных министров.

"Депутатам предстоит реализовать свои новые полномочия, установленные поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году. Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя Правительства", – написал Володин в своем Telegram-канале.

Депутаты примут решение от имени своих избирателей по этому вопросу сегодня 10 мая.

"Наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти. Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками Правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и Правительство, и депутаты Государственной думы", – отметил Володин.

Михаил Мишустин должен будет выступить с докладом, ответить на вопросы депутатов, после чего состоится голосование по вопросу утверждения кандидатуры председателя Правительства.

7 мая 2024 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально вступил в должность главы государства, в московском Кремле прошла церемония инаугурации. 

Читайте также

Пентагон приостановил поставку Израилю боеприпасов
Пентагон приостановил поставку Израилю боеприпасов
В Бишкеке прошла свадьба в костюмах динозавров
Брачующихся динозавров сняли на видео в Бишкеке
Нетаньяху рассказал, почему нужно начать операцию в Рафахе
Нетаньяху рассказал, почему нужно начать операцию в Рафахе
Ирина Капитанова
Госдума РФ Правительство РФ Мишустин Михаил Путин Владимир 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ДТП
Жуткое столкновение грузовика с Mercedes произошло в Алматы
штормовое предупреждение
Заморозки, град, гроза и шквал ожидаются в Астане и 13 областях страны
оппозиция требует отставки Пашиняна
Оппозиция в Армении заявила о запуске процедуры импичмента Пашиняна
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Две маленькие девочки выпали из окна: МЧС сделало заявление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: