Число жертв наводнения в Бразилии выросло до 113 человек

Как сообщил губернатор Риа-Гранди-ду-Сул Эдуард Лейте, по состоянию на утро пятницы погибли по меньшей мере 113 человек. В настоящее время сотни районов разрушены в результате наводнения.

Фото: Diego Vara/Reuters

По словам Эдуарда Лейте, 146 человек пропали без вести, 69 617 человек находятся в убежищах и более 330 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения. А более 750 человек получили ранения. В Риу-Гранди-ду-Сул было спасено более 70 000 человек и почти 10 000 животных.

"Мы не можем сказать, что худшее позади". Эдуарда Лейте

В столице штата Порту-Алегри уровень воды в реке Гуайба в четверг оставался рекордным – 4,8 метра. Всемирная метеорологическая организация связывает рекордное количество осадков в Бразилии с Эль-Ниньо, потеплением поверхности Тихого океана.

Фото: Diego Vara/Reuters

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, это же климатическое явление влияет на погодные условия в США, часто приводя к выпадению осадков выше среднего в некоторых районах Калифорнии и засушливым условиям в долине Огайо в зимние месяцы.