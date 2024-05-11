Число жертв наводнения в Бразилии выросло до 113 человек
Фото: Diego Vara/Reuters
Число погибших в результате беспрецедентного наводнения в Бразилии выросло до 113 человек. При этом в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Суло продолжаются дожди. И в выходные дни ожидается ухудшение погодных условий и последствий наводнения, сообщает Zakon.kz.
По данным Национального института метеорологии INMET, в эти выходные на большей части территории южного штата выпадет около 10 см осадков. Об этом стало известно из издания Abc News.
Как сообщил губернатор Риа-Гранди-ду-Сул Эдуард Лейте, по состоянию на утро пятницы погибли по меньшей мере 113 человек. В настоящее время сотни районов разрушены в результате наводнения.
Фото: Diego Vara/Reuters
По словам Эдуарда Лейте, 146 человек пропали без вести, 69 617 человек находятся в убежищах и более 330 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате наводнения. А более 750 человек получили ранения. В Риу-Гранди-ду-Сул было спасено более 70 000 человек и почти 10 000 животных.
"Мы не можем сказать, что худшее позади".Эдуарда Лейте
В столице штата Порту-Алегри уровень воды в реке Гуайба в четверг оставался рекордным – 4,8 метра. Всемирная метеорологическая организация связывает рекордное количество осадков в Бразилии с Эль-Ниньо, потеплением поверхности Тихого океана.
Фото: Diego Vara/Reuters
По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, это же климатическое явление влияет на погодные условия в США, часто приводя к выпадению осадков выше среднего в некоторых районах Калифорнии и засушливым условиям в долине Огайо в зимние месяцы.
8 мая 2024 года сообщалось, что число погибших в Бразилии приближается к сотне.
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