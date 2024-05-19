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В Бразилии хотят построить четыре палаточных городка для пострадавших от паводков

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2024 17:41 Фото: соцсети
Число пострадавших и погибших от наводнений в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул растет с каждым днем. Власти сообщили, что планируют построить четыре палаточных городка для 77 000 перемещенных лиц, сообщает Zakon.kz.

Эксперты предупредили, что уровень воды в затопленных районах начнет снижаться как минимум через две недели, пишет британская газета Guardian.

Число погибших в Риу-Гранди-ду-Сул по-прежнему растет с каждым днем, и более 77 000 перемещенных лиц остаются в общественных приютах, что побудило правительство штата объявить о планах построить четыре временных палаточных городка для их размещения.

В пятницу губернатор штата Эдуардо Лейте заявил, что затраты на восстановление будут намного выше, чем первоначально оцененные им 19 миллиардов реалов (1 трлн 622 млрд тенге или 3,6 млрд долларов США).

Несколько городов все еще находятся под водой, в том числе столица штата Порту-Алегри, где были затоплены 46 из 96 кварталов. Из семи основных рек штата пять все еще находятся выше максимального уровня воды, и эксперты говорят, что надежды на то, что уровень воды в ближайшее время спадет, мало.

Всего за три дня в штате выпало такое количество дождя, которое обычно наблюдается за четыре месяца.

По последним данным, проливные дожди и последовавшие за ними наводнения унесли жизни 155 человек в Бразилии. 

Также от наводнений пострадал Афганистан. Последние сильные дожди в стране унесли жизни по меньшей мере 50 человек. На прошлой неделе продовольственное агентство ООН сообщило, что беспрецедентно сильные дожди в Афганистане унесли жизни более 300 человек и разрушили тысячи домов, в основном в северной провинции Баглан, которая пострадала от наводнения 10 мая.

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