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Катастрофическое наводнение в Бразилии: число погибших приближается к сотне

наводнение в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 09:41 Фото: скриншот видео
Число погибших в результате наводнений на юге Бразилии достигло 95 человек, но власти полагают, что их может быть больше, сообщает Zakon.kz.

Об этом губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте заявил в ходе пресс-конференции.

"95 смертей... Цифры растут, но, к сожалению, мы по-прежнему прогнозируем, что они имеют высокую степень неточности, поскольку мы все еще переживаем чрезвычайную ситуацию", – цитирует портал Readean Лейте.

По словам чиновника, еще четыре случая смерти сейчас расследуются, 131 человек пропал без вести, 150 тыс. человек вынуждены были оставить свои дома. В штате Риу-Гранди-ду-Сул из 497 муниципалитетов 401 пострадал от штормов и наводнений, бедствие затронуло 1,4 млн человек.

2 мая 2024 года сообщалось, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии жертвами сильнейшего наводнения стали 10 человек, еще 21 пропал без вести. К 4 мая число жертв удвоилось. А 5 мая в Рио-де-Жанейро прошел концерт Мадонны, на который пришли более 1,5 млн зрителей. Это шокировало жителей Бразилии. 7 мая сообщалось, что число погибших достигло 78 человек.

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