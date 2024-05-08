Катастрофическое наводнение в Бразилии: число погибших приближается к сотне
Об этом губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте заявил в ходе пресс-конференции.
"95 смертей... Цифры растут, но, к сожалению, мы по-прежнему прогнозируем, что они имеют высокую степень неточности, поскольку мы все еще переживаем чрезвычайную ситуацию", – цитирует портал Readean Лейте.
По словам чиновника, еще четыре случая смерти сейчас расследуются, 131 человек пропал без вести, 150 тыс. человек вынуждены были оставить свои дома. В штате Риу-Гранди-ду-Сул из 497 муниципалитетов 401 пострадал от штормов и наводнений, бедствие затронуло 1,4 млн человек.
The death toll due to floods in southern Brazil has reached 95, but authorities believe there may be more.— Readean (@readeancom) May 8, 2024
131 people were reported missing. The disaster forced 150 thousand people to leave their homes, and the disaster affected 1.4 million in total. pic.twitter.com/iuRCr8ChFA
2 мая 2024 года сообщалось, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии жертвами сильнейшего наводнения стали 10 человек, еще 21 пропал без вести. К 4 мая число жертв удвоилось. А 5 мая в Рио-де-Жанейро прошел концерт Мадонны, на который пришли более 1,5 млн зрителей. Это шокировало жителей Бразилии. 7 мая сообщалось, что число погибших достигло 78 человек.