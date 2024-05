Катастрофическое наводнение в Бразилии: число погибших приближается к сотне

Об этом губернатор штата Риу-Гранди-ду-Сул Эдуардо Лейте заявил в ходе пресс-конференции.

По словам чиновника, еще четыре случая смерти сейчас расследуются, 131 человек пропал без вести, 150 тыс. человек вынуждены были оставить свои дома. В штате Риу-Гранди-ду-Сул из 497 муниципалитетов 401 пострадал от штормов и наводнений, бедствие затронуло 1,4 млн человек.

The death toll due to floods in southern Brazil has reached 95, but authorities believe there may be more.



131 people were reported missing. The disaster forced 150 thousand people to leave their homes, and the disaster affected 1.4 million in total. pic.twitter.com/iuRCr8ChFA