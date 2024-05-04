Число жертв наводнения на юге Бразилии увеличилось вдвое
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Число погибших в результате наводнений на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул увеличилось до 56, пострадали 74 человека, еще 67 числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала CNN Brasil, в последнем отчете от 4 мая Служба защиты гражданского населения не предоставила обновленного списка муниципалитетов, в которых были зарегистрированы случаи смерти.
"Число людей, погибших в результате дождей, обрушившихся на штат с начала недели, возросло до 56. Всего от урагана пострадал 281 муниципалитет. Помимо погибших, штат сообщает о 74 раненых и 67 пропавших без вести", – приводит издание последние данные из отчета ведомства.
Drone images of the worst #flood since 1941 in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, #Brazil #Brasil🇧🇷 #RioGrandedoSul pic.twitter.com/CS4gpB5UKM— Gaurav kochar (@gaurav_kochar) May 4, 2024
2 мая сообщалось, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии жертвами сильнейшего наводнения стали 10 человек, еще 21 пропал без вести.
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