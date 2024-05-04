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Число жертв наводнения на юге Бразилии увеличилось вдвое

наводнение в Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 22:08 Фото: скриншот видео
Число погибших в результате наводнений на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул увеличилось до 56, пострадали 74 человека, еще 67 числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN Brasil, в последнем отчете от 4 мая Служба защиты гражданского населения не предоставила обновленного списка муниципалитетов, в которых были зарегистрированы случаи смерти.

"Число людей, погибших в результате дождей, обрушившихся на штат с начала недели, возросло до 56. Всего от урагана пострадал 281 муниципалитет. Помимо погибших, штат сообщает о 74 раненых и 67 пропавших без вести", – приводит издание последние данные из отчета ведомства.

2 мая сообщалось, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул Бразилии жертвами сильнейшего наводнения стали 10 человек, еще 21 пропал без вести.

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