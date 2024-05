Число жертв наводнения на юге Бразилии увеличилось вдвое

Согласно информации телеканала CNN Brasil, в последнем отчете от 4 мая Служба защиты гражданского населения не предоставила обновленного списка муниципалитетов, в которых были зарегистрированы случаи смерти.

Drone images of the worst #flood since 1941 in Porto Alegre, Rio Grande do Sul, #Brazil #Brasil🇧🇷 #RioGrandedoSul pic.twitter.com/CS4gpB5UKM