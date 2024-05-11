Сильное землетрясение произошло в Азербайджане

Сильное землетрясение произошло 11 мая в Азербайджане. Об этом сообщил Республиканский центр сейсмологической службы страны, передает Zakon.kz.

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5.5 в 17:23 по местному времени (18:23 по астанинскому времени), в Талышских горах в Ленкоранском районе.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.

"Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 6 баллов, а в прилегающих районах — 5,3 балла", – говорится в сообщении

Информация о возможных разрушениях и пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее сообщалось, что утром 6 мая в Казахстане произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались в Алматинской области, некоторые жители Алматы сообщили, что тоже почувствовали землетрясение.