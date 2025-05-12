#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
516.01
582.47
6.26
Мир

В Китае произошло сильное землетрясение

Карта землетрясений, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 06:46 Фото: pixabay
Ночью 12 мая землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в Китае. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, эпицентр подземных толчков находился в 124 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек.

Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 276 км от Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра
Мир
06:59, Сегодня
Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра
Трампу подарят роскошный "Летающий дворец" из Катара
Мир
02:59, 12 мая 2025
Трампу подарят роскошный "Летающий дворец" из Катара
Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным на переговорах в Турции
Мир
23:00, 11 мая 2025
Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным на переговорах в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: