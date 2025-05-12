В Китае произошло сильное землетрясение
Фото: pixabay
Ночью 12 мая землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в Китае. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным, эпицентр подземных толчков находился в 124 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек.
Очаг стихии залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 276 км от Алматы.
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