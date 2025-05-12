В Китае произошло сильное землетрясение

Ночью 12 мая землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировали в Китае. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, эпицентр подземных толчков находился в 124 км к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тыс. человек.

Очаг стихии залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в 276 км от Алматы.