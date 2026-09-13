Мир вступил в новую демографическую эпоху: рождаемость продолжает снижаться

Заведующая Международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова заявила, что снижение рождаемости в мире связано с демографическим переходом, ростом продолжительности жизни и распространением эффективных средств контрацепции, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала RT, что сначала в обществах снижается смертность, а затем постепенно падает и рождаемость. При этом говорить об угрозе исчезновения человечества пока нет оснований. Население, вероятнее всего, стабилизируется на более низком уровне.

Демографическая инерция еще некоторое время будет поддерживать число рождений, поскольку в мире остается много людей молодого возраста и женщин репродуктивного возраста.

Исторически снижение смертности при сохраняющейся высокой рождаемости привело к стремительному росту населения. С 1950 года оно увеличилось с 2,5 млрд до 8 млрд человек в 2022 году. Сейчас темпы роста населения постепенно замедляются.

Ранее был назван регион Казахстана с наиболее высокой продолжительностью жизни.