Рождение 20-миллионного казахстанца: что значит для страны демографический рост

В Казахстане родился 20-миллионный житель. Это пять новорожденных, появившихся в разных областях Казахстана. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Что означает это историческое событие для страны и как увеличение населения влияет на развитие республики, рассказал Zakon.kz эксперт.

Среди новорожденных 20-миллионных граждан – три мальчика и две девочки. Они родились в Улытауской, Жетысуской, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях, чувствуют себя удовлетворительно и готовятся к выписке. Родителям выдадут свидетельства о рождении детей особого образца, а также поздравят подарками в виде колясок, наборов для новорожденных и вручат по два миллиона тенге.

Согласно показателям базы данных населения Бюро национальной статистики, в первый год независимости численность населения Казахстана составляла 16,4 млн человек. С того момента население страны увеличилось более чем на 22%. Заметнее всего количество жителей выросло в Шымкенте, Туркестанской и Мангистауской областях – на 22-24%. За всю историю независимого Казахстана наибольший пик рождаемости зафиксировали в 2021 году, когда на свет появился 446 491 ребенок.



Как рассказала депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева, начиная с 2000 года демографическая ситуация стала улучшаться. Спикер отметила важность наблюдаемой сейчас положительной тенденции, поздравив с этим казахстанцев.

"Поздравляю граждан Казахстана с 20-миллионными жителями! Это, безусловно, радостное событие – численность нации растет. Было время, когда в начале независимости нашей страны нас было всего 16 млн человек, потом стало еще меньше из-за эмиграции. Но благодаря верной государственной политике и росту экономики положение поправилось. Сейчас мы можем наблюдать ощутимый демографический прирост". Снежанна Имашева

Депутат отметила, что темп роста населения ускорился во всем мире. Население Земли уже перевалило за 8 миллиардов человек. По статистике, быстрее всего численность населения растет в странах Азии.

20 миллионов человек – не просто цифра. Это позитивный знак в развитии нашей страны.

"Мы страна с богатым запасом ресурсов и большой территорией, поэтому для нас увеличивать плотность населения важно. В будущем наше богатство и ресурсы должны осваивать казахстанцы. Поэтому в создании рабочих мест и влиянии демографии на экономику очень важно, и здесь рост населения является большим плюсом – у нас нет проблем с убылью населения, нет проблем со старением населения, которые испытывает сейчас, к примеру, Япония". Снежанна Имашева

Она отметила, что демографический взрыв, свойственный сейчас странам Центральной Азии, можно связывать с ростом благосостояния населения.

"В нашей стране активно поддерживаются многодетные семьи, выделяются различные пособия, льготы, которые предусмотрены в разных системах – здравоохранения, образования (оказывается различная финансовая поддержка). Поэтому можно сказать однозначно, что господдержка способствует тому, что люди могут увеличивать свои семьи, не оглядываясь на какой-либо кризис или неблагополучную экономическую ситуацию. Было время, где-то в начале 90-х, когда рождаемость значительно упала. Но это был период, когда царили безденежье и безработица. В то время рожать боялись". Снежанна Имашева

Другим фактором, указывающим на благоприятное увеличение рождаемости в Казахстане, можно назвать "увеличение числа лиц детородного возраста".

"Это тоже влияет, так как сейчас в основном прирост происходит за счет молодых семей 80-90 годов Так, с 80-го до 90-го года также родилось много детей, и вот они способствуют сейчас такому демографическому росту", – объясняет мажилисмен.



Но, как отметила депутат, демографический рост не всегда свидетельство того, богатая это страна или бедная.

"Если мы посмотрим на благополучные европейские страны, то там коэффициент рождаемости на семью меньше двух (детей. – Прим. ред.), и это говорит о том, что идет убыль населения. Она прирастает, конечно, за счет миграции, а за счет естественных процессов, скорее всего, нет. А вот, в частности, в странах Азии идет большой прирост, и коэффициент рождаемости выше трех. Это значит, что население реально увеличивается", – добавила мажилисмен.

Глядя на сокращающийся интервал рождения "миллионных" граждан, можно смело утверждать, что Казахстан сейчас переживает бурный демографический рост.

16 ноября заместитель руководителя Бюро национальной статистики Максат Турлубаев на брифинге в СЦК рассказал, как определили 20-миллионного жителя Казахстана.

