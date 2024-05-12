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В США мужчина перевернул биотуалет, в котором находились женщина с ребенком

, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 12:18
Житель Манчестера (США, штат Нью-Гэмпшир) опрокинул переносной туалет, в котором находились женщина и ребенок, которые оказались зажатыми внутри, сообщает Zakon.kz.

Свидетели сообщили полиции Манчестера, что в среду мужчина и женщина поссорились возле туалета в Деррифилд-парке, пишет NBC News.

Когда женщина зашла в горшок, чтобы помочь дочери, мужчина толкнул его, и он приземлился дверью на тротуар. Свидетели сообщают, что пострадавшая не знала 18-летнего парня.

По данным полиции, прохожие подошли и подняли уличный туалет, освободив женщину и ребенка, которые сообщили, что были покрыты фекалиями и биологическими жидкостями.

Мужчина был арестован и обвинен в причинении вреда и преступном пресечении. По словам полиции, ему также было предъявлено обвинение в простом нападении за то, что он бросил что-то в одного из офицеров. 

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