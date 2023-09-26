Мертвого четырехлетнего ребенка бросили в туалет на трассе близ Семея

В Семее ребенок скончался находясь у няни. Муж женщины вывез тело на трассу и выкинул его в туалет, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилась информация, что жительница Семея оставила своего ребенка у няни, по возвращении не обнаружила малыша. Няня успокоила ее, заверив, что ребенок находится у ее знакомой. Но позднее выяснилась страшная правда. Оказалось, что ребенок умер и муж няни вывез тело в спортивной сумке и выкинул его в туалет на трассе. Няня утверждает, что у ребенка случился приступ, который и стал причиной смерти.

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В полиции прокоментировали данную информацию.

"По факту смерти четырехлетнего ребенка проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу назначены ряд судебно-медицинских экспертиз, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в пресс-службе ДП Абайской области.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства прокуратуры Абайской области и Департамента полиции.

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