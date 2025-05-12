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Мир

Польша обвинила Россию в поджоге торгового центра

Пожар, спасатели, план, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 06:59 Фото: pexels
12 мая 2024 года Москву обвинили в поджоге торгового центра Marywilska 44 в Варшаве. Это сделал министр юстиции Польши Адам Боднар и глава польского МВД Томаш Семоняк, сообщает Zakon.kz.

По словам министров, деятельность поджигателей торгового центра организовывалась находящимся на территории РФ лицом. Часть преступников уже задержана.

"На основании собранных доказательств мы знаем, что пожар возник в результате поджога, заказанного российскими спецслужбами. Мы обладаем глубокими знаниями о порядке и ходе поджога, а также о том, как он был задокументирован преступниками", – указано в заявлении.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер обвинил в серии поджогов украинских агентов.

Ранее умер один из пострадавших после взрыва на обогатительной фабрике в Якутии.

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Аксинья Титова
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