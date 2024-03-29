Пожар вспыхнул в бизнес-центре Алматы
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Утром 29 марта 2024 года в бизнес-центре по проспекту Достык в Алматы вспыхнул пожар. Посетители покинули здание, сообщает Zakon.kz.
По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, пожарные были направлены по адресу Достык, 38 в 10:04 по повышенному рангу.
Как оказалось, горит кабинет на 8 этаже. Есть риск распространения пожара на 9 этаж.
"Принятыми мерами в 10:24 достигнута локализация".Пресс-служба ДЧС Алматы
Посетители покинули здание, расположившись в безопасном месте.
28 марта 2024 года во время урагана и грозы в Алматы загорелся частный дом. Причина пожара устанавливается.
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