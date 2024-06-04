Палестина решила присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН

Власти Палестины подали заявление с просьбой разрешить им присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН по вопросу предполагаемого геноцида в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

В поданных документах отмечается, что у Палестины есть "интересы юридического характера, которые могут быть затронуты решением по делу", передает РИА Новости.

К документам прилагается заявление палестинского МИД о признании компетенции суда ООН разрешать споры.

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Иск против Израиля о нарушении обязательств по Конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа – это "нарушение обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

Накануне о намерении присоединиться к иску ЮАР сообщил президент Чили Габриэль Борич.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.