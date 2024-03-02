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Никарагуа подала иск в суд ООН на Германию за помощь Израилю

, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 14:18
Никарагуа подала иск в Международный суд против Германии за предоставление финансовой и военной помощи Израилю и за отказ от финансирования Агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), сообщает Zakon.kz.

Страна требует принять чрезвычайные меры, требующие от Берлина прекратить военную помощь Израилю и отменить свое решение о прекращении финансирования БАПОР, пишет Reuters.

Согласно заявлению, Германия нарушает Конвенцию о геноциде 1948 года и Женевские конвенции 1949 года о законах войны на оккупированных палестинских территориях.

"Отправляя военную технику и теперь лишая финансирования БАПОР, которое оказывает существенную поддержку гражданскому населению, Германия способствует совершению геноцида", - заявила Никарагуа в своих юридических документах.

По мнению экспертов ООН, Германия является одним из крупнейших экспортеров оружия в Израиль наряду с США.

Основные доноры БАПОР, в том числе США и Германия, приостановили финансирование после обвинений в том, что около 12 из десятков тысяч его палестинских сотрудников подозреваются в причастности к нападениям ХАМАС 7 октября в Израиле.

Это утверждение основано на деле, возбужденном Южной Африкой против Израиля по обвинению в совершении геноцида палестинцев в секторе Газа.

26 января, суд ООН постановил принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа Израилем. При этом в решении суда не говорится о полном прекращении огня.

Суд обычно назначает дату слушания по любым запрошенным чрезвычайным мерам в течение нескольких недель после подачи дела.

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