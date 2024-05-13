Лидер КНДР лично опробовал новую снайперскую винтовку

Фото: wikipedia

Ким Чен Ын побывал на предприятии по производству сверхсовременной точной продукции военного назначения и лично опробовал новую снайперскую винтовку, а также сел за руль пусковой установки РСЗО калибра 240 мм, которые вскоре планируется принять на вооружение армии, сообщает Zakon.kz.

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