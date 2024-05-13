Лидер КНДР лично опробовал новую снайперскую винтовку
Фото: wikipedia
Ким Чен Ын побывал на предприятии по производству сверхсовременной точной продукции военного назначения и лично опробовал новую снайперскую винтовку, а также сел за руль пусковой установки РСЗО калибра 240 мм, которые вскоре планируется принять на вооружение армии, сообщает Zakon.kz.
Об этом информирует ЦТАК.
"В последнее время в области оборонной промышленности достигается заметное развитие на мировом уровне, что является блестящим результатом правоты, жизненной силы стратегии и боевого курса нашей партии на оборонно-экономическое развитие", - отметил северокорейский лидер.
Ранее в начале апреля Ким Чен Ын провел испытание новой гиперзвуковой баллистической ракеты.
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