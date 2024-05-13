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Последствия шторма в Индии: рекламный щит упал на сотни людей, есть погибшие

сильный ветер в Мумбаи повалил огромный рекламный щит, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 20:20 Фото: скриншот видео
В Индии во время пыльной бури гигантский рекламный щит упал на сотни людей. Происшествие случилось на парковке во время пыльной бури, сообщает Zakon.kz.

Как передал индийский телеканал INDIATV, в результате падения рекламного щита из-за урагана в Мумбаи по меньшей мере 57 человек получили ранения, четверо погибли.

По данным местных властей, около 100 человек могли оказаться под завалами. Проводится спасательная операция.

По кадрам видео заметно, как рекламный щит, находившийся напротив автозаправочной станции, рухнул прямо на заправку от сильнейших порывов ветра. Конструкция придавила десятки машин, здание и большое количество людей. Количество пострадавших может увеличиться.

На месте находятся экстренные службы, которые ищут выживших. Местные власти уже поручили провести расследование инцидента.

По данным СМИ, из-за пыльной бури в городе парализовало движение транспорта. Также из-за непогоды рухнули деревья, а дома получили повреждения. Временно прекратил работу аэропорт.

12 апреля мощная песчаная буря накрыла Синьцзян-Уйгурский автономный округ Китая. В Сети было опубликовано видео, как облака желто-коричневого песка смешали небо с землей.

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