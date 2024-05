Последствия шторма в Индии: рекламный щит упал на сотни людей, есть погибшие

Как передал индийский телеканал INDIATV, в результате падения рекламного щита из-за урагана в Мумбаи по меньшей мере 57 человек получили ранения, четверо погибли.

По данным местных властей, около 100 человек могли оказаться под завалами. Проводится спасательная операция.

#Ghatkopar Hoarding Collapse Incident | 3 Dead, 59 Injured After Huge Billboard Falls During Mumbai Dust Storm https://t.co/3N4Ffp334m pic.twitter.com/68PMJ2C6XI

По кадрам видео заметно, как рекламный щит, находившийся напротив автозаправочной станции, рухнул прямо на заправку от сильнейших порывов ветра. Конструкция придавила десятки машин, здание и большое количество людей. Количество пострадавших может увеличиться.

Mumbai currently looks like a Hollywood movie shot in Mexico pic.twitter.com/CeJRqEDEdL