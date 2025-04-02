#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
503.05
542.99
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
503.05
542.99
5.98
Культура и шоу-бизнес

Умер актер Алоис Швеглик, сыгравший в "Трех мушкетерах"

умер Алоис Швеглик, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 20:24 Фото: wikipedia/Алоис Швеглик
В возрасте 85 лет умер чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик, сообщает Zakon.kz.

Об этом телеканалу TA3 заявил пресс-секретарь Национального театра Томаш Станек.

"Алоис Швеглик умер сегодня после полуночи у себя дома в окружении близких", – рассказал он.

Швеглик родился в 1939-м году и с 1988-го был членом труппы Национального театра драмы.

На его счету десятки кинокартин. Широкому зрителю он известен благодаря участию в фильмах:

  • "Три мушкетера",
  • "Человек за бортом",
  • "Параграф 224",
  • "Понтий Пилат",
  • сериалы "Профессор",
  • "Мария Терезия" и другие.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет скончался голливудский актер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена и Джима Моррисона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Представители Анастасии Заворотнюк вспомнили интересные моменты в ее день рождения
Культура и шоу-бизнес
14:53, Сегодня
Представители Анастасии Заворотнюк вспомнили интересные моменты в ее день рождения
Жания Джуринская показала маме и подругам новую грудь
Культура и шоу-бизнес
14:16, Сегодня
Жания Джуринская показала маме и подругам новую грудь
Детская фотография матери Джастина Бибера вызвала бурные обсуждения
Культура и шоу-бизнес
11:37, Сегодня
Детская фотография матери Джастина Бибера вызвала бурные обсуждения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: