Умер актер Алоис Швеглик, сыгравший в "Трех мушкетерах"

В возрасте 85 лет умер чехословацкий и чешский актер Алоис Швеглик, сообщает Zakon.kz.

Об этом телеканалу TA3 заявил пресс-секретарь Национального театра Томаш Станек.

"Алоис Швеглик умер сегодня после полуночи у себя дома в окружении близких", – рассказал он.

Швеглик родился в 1939-м году и с 1988-го был членом труппы Национального театра драмы.

На его счету десятки кинокартин. Широкому зрителю он известен благодаря участию в фильмах:

"Три мушкетера",

"Человек за бортом",

"Параграф 224",

"Понтий Пилат",

сериалы "Профессор",

"Мария Терезия" и другие.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе в возрасте 65 лет скончался голливудский актер Вэл Килмер, сыгравший Бэтмена и Джима Моррисона.