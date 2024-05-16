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Опубликованы конкурсные фотографии животных

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 08:32 Фото: Instagram/comedypetphoto_awards
На сайте и в соцсетях конкурса The Comedy Pet Photo Awards 2024 опубликованы снимки-финалисты, сообщает Zakon.kz.

Фаворитами конкурса стали кошки! На 30 конкурсных фотографиях представлены именно они: летающие, корчащие мордочки, шепчущие о секретах, застревающие в стенах.

А еще заявлены собаки, черепаха, лошади!

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 08:32

Фото: Instagram/comedypetphoto_awards

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 08:32

Фото: Instagram/comedypetphoto_awards

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 08:32

Фото: Instagram/comedypetphoto_awards

Конкурс, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 08:32

Фото: Instagram/comedypetphoto_awards

Победителей определят 6 июня.

В Бразилии спасли лошадь, которая из-за наводнения простояла на крыше дома несколько дней.

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