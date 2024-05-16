Опубликованы конкурсные фотографии животных

На сайте и в соцсетях конкурса The Comedy Pet Photo Awards 2024 опубликованы снимки-финалисты, сообщает Zakon.kz.

Фаворитами конкурса стали кошки! На 30 конкурсных фотографиях представлены именно они: летающие, корчащие мордочки, шепчущие о секретах, застревающие в стенах.

А еще заявлены собаки, черепаха, лошади!

Фото: Instagram/comedypetphoto_awards

Фото: Instagram/comedypetphoto_awards

Фото: Instagram/comedypetphoto_awards

Фото: Instagram/comedypetphoto_awards

Победителей определят 6 июня.

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