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В Бразилии спасли лошадь, которая простояла на крыше дома пару дней

Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 07:31 Фото: Facebook/Toronto Sun
В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул сотрудники экстренных служб спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения, сообщает Zakon.kz.

Животное заметили во время осмотра затопленной местности. Видео и фотографии лошади разлетелись по соцсетям. Пользователи дали ей кличку Карамело. Спасение лошади транслировалось в прямом эфире 9 мая.

За животным сначала хотели отправить вертолет. В итоге спасатели аккуратно приблизились к лошади, дали ей успокоительное, после чего уложили на надувную лодку и увезли на берег. Специалисты отметили, что животное было в плохом состоянии, сейчас оно под наблюдением ветеринаров.

На удачное завершение операции отреагировал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Его жена Розангелу разместила в соцсети X ролик, в котором она во время официального мероприятия сообщает супругу хорошие новости о Карамело.

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