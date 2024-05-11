В Бразилии спасли лошадь, которая простояла на крыше дома пару дней

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул сотрудники экстренных служб спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения, сообщает Zakon.kz.

Животное заметили во время осмотра затопленной местности. Видео и фотографии лошади разлетелись по соцсетям. Пользователи дали ей кличку Карамело. Спасение лошади транслировалось в прямом эфире 9 мая.

За животным сначала хотели отправить вертолет. В итоге спасатели аккуратно приблизились к лошади, дали ей успокоительное, после чего уложили на надувную лодку и увезли на берег. Специалисты отметили, что животное было в плохом состоянии, сейчас оно под наблюдением ветеринаров.

На удачное завершение операции отреагировал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Его жена Розангелу разместила в соцсети X ролик, в котором она во время официального мероприятия сообщает супругу хорошие новости о Карамело.

Dando as boas notícias do resgate da Caramela 🙏! P.s: descobrimos que é uma égua💪! pic.twitter.com/jQ2RJcy4la — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 9, 2024

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