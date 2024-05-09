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Очередной раунд переговоров о прекращении огня в Газе завершился в Каире

переговоры в Каире о прекращении огня в Газе, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 21:03 Фото: wikimedia.org/Maro tharwat
Очередной раунд переговоров об установлении в секторе Газа режима прекращения огня завершился, все его участники покинули Каир, где проходили консультации, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на высокопоставленный египетский источник, "стороны покинули Каир, так и не придя к консенсусу по ряду спорных вопросов".

Ожидается, что переговорщики вернутся к консультациям после обсуждения промежуточных итогов.

7 мая мы писали, что Армия Израиля начала точечную операцию в районе Рафаха. А до этого ЦАХАЛ призвал мирных жителей эвакуироваться из указанного района.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. По данным израильской стороны, в результате нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года погибли 1200 человек на юге страны. По меньшей мере 250 человек были взяты в заложники.

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