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Спорт

Судить игру Тунис – Нидерланды доверили женщине

Уимблдон, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 02:02 Фото: Facebook/katiaitzelgarciaref
26 июня арбитр из Мексики Катя Ицель Гарсия будет судить матч группового этапа чемпионата мира Тунис – Нидерланды, сообщает Zakon.kz.

При этом 33-летняя Гарсия будет впервые судить матч чемпионата мира. Для нее это будет первый матч мужского чемпионата мира в роли главного арбитра. О ее назначении объявили в ФИФА 22 июня.

Тунис – Нидерланды, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 02:02

Фото: fifa

До этого на ЧМ-2026 она уже работала четвертым судьей на трех играх:

  • Нидерланды – Япония – 2:2;
  • Англия – Хорватия – 4:2;
  • США – Австралия – 2:0.
Уимблдон, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 02:02

Фото: Facebook/katiaitzelgarciaref

"Катя Гарсия на ЧМ-2026 – это не "женщина для истории", а проверка того, готов ли футбол оценивать арбитра по уровню, дистанции, решениям и управлению матчем, а не по привычной картинке у свистка. И именно поэтому ее назначение на Тунис – Нидерланды будет обсуждаться сильнее, чем многие матчи группового этапа", – отмечают футбольные эксперты.

Игра пройдет 26 июня на Arrowhead Stadium в Канзас-Сити в 04:00 по казахстанскому времени.

По итогам заключительных игр предварительного раунда мирового первенства по футболу в группах А, В и С стали известны первые две сборные, которые между собой разыграют путевку в 1/8 финала текущего турнира.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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