Израиль приказал жителям северной части Рафаха эвакуироваться

В субботу, 11 мая, Израиль приказал провести новую эвакуацию в южном городе сектора Газа, в Рафахе, вынудив еще десятки тысяч людей переехать, сообщает Zakon.kz.

Войска Израиля готовятся расширить свою операцию и переместиться на север Газы, где перегруппировались ХАМАС.

В настоящее время Израиль эвакуировал восточную треть Рафаха, отодвигая операцию на окраины густонаселенного центрального района, хотя проникновение Израиля в город до сих пор не достигло запланированного полномасштабного вторжения.

Этот приказ сталкивается с серьезной международной критикой. Президент США Джо Байден уже заявил, что не будет предоставлять наступательное оружие Израилю для Рафаха, а в пятницу США заявили, что существуют "разумные" доказательства того, что Израиль нарушил международное право, защищающее гражданское население, в ходе войны против ХАМАС.

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Организация Объединенных Наций и другие агентства на протяжении нескольких недель предупреждали, что нападение Израиля на Рафах, который граничит с Египтом вблизи основных пунктов доставки гуманитарной помощи, нанесет ущерб гуманитарным операциям и вызовет катастрофический рост числа жертв среди гражданского населения.

Более 1,4 миллиона палестинцев — половина населения Газы — укрылись в Рафахе, большинство из них спаслись от наступлений Израиля в других местах. Считающийся последним убежищем в полосе, эвакуация вынуждает людей возвращаться на север, где районы опустошены предыдущими израильскими атаками. По оценкам агентств по оказанию помощи, до субботнего приказа это сделали 110 000 человек, что добавляет к этому числу еще 40 000 человек.