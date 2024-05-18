Во Франции выпустили марку с рисунком и запахом багета

Почтовое отделение Франции выпустило почтовую марку с рисунком багета, которую можно поцарапать и понюхать, сообщает Zakon.kz.

На марке стоимостью 1,96 евро изображен багет, украшенный красной, белой и синей лентой. Тираж составляет 594 000 экземпляров, пишет Guardian.

Фото: Всемирный почтовый союз

По словам парижского магазина Le Carre d'encre, который ее продает, марка имеет "пекарный аромат". Чернила, используемые на марках, содержат микрокапсулы, которые придают запах багета.

Марка была выпущена в продажу в пятницу, после запуска в четверг, в день Святого Оноре, покровителя пекарей и кондитеров.

Французский багет получил статус наследия ЮНЕСКО в 2022 году.

Не так давно французские пекари испекли самый длинный в мире багет длиной 140,53 метра и побили рекорд, который Италия удерживала в течение пяти лет.