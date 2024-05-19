Женщина, которой бывший муж отрубил кисти обеих рук, родила ребенка

Маргарита Грачева, которой предыдущий супруг отрубил кисти обеих рук, 18 мая родила четвертого ребенка, сообщает Zakon.kz.

Со своим нынешним мужем музыкантом Максимом Андрющенко она воспитывает двоих детей от первого брака, а также общего сына, которого родила два с половиной года назад.

Фото: Instagram/margoritka1211

Сейчас о трагедии, которая произошла с ней в 2017 году, Маргарита вспоминает спокойно. Тогда бывший муж вывез ее в лес и в порыве ревности отрубил кисти рук. Врачам удалось спасти только одну ее руку, а на второй она носит бионический протез. Мужчину посадили на 14 лет и лишили родительских прав на обоих детей. Позднее Маргарита стала телеведущей.

Фото: Instagram/margoritka1211

"Сегодня ночью нас стало на одного человека больше", – подписала она фотографию на своей странице в Instagram.

Правда, подписчики возмутились тем, что женщина предпочла скрыть пол ребенка.

В этот же день на своей странице в Instagram испанская королевская семья разместила фотографии с недавней фотосессии. А Роман Костомаров ранее признался, что мечтает стать марафонцем в 2025 году.