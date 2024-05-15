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Роман Костомаров собирается пробежать марафон

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 07:18 Фото: Instagram/romankostomarovkrs
14 мая Роман Костомаров признался, что мечтает стать марафонцем в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

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На пресс-завтраке "ЗаБег РФ" фигурист заявил, что спорт помогает отвлечься от повседневной рутины. Видео с речью фигуриста размещено в Telegram-канале Radio ENERGY.

"Спортивные инициативы всегда поддерживаю, принимаю в них участие. Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее. С удовольствием бы принял участие в нем как атлет, но, наверное, через годик. Сегодня что-то совсем тяжело. Стараюсь тренироваться, хоть это дается и тяжелее, чем раньше".Роман Костомаров
Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 07:18

Фото: Instagram/romankostomarovkrs

Также стало известно, что Криштиану Роналду планирует продлить контракт с "Аль-Насром".

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