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Актрису из "Служебного романа" Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали

актрису госпитализировали в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 00:07 Фото: kino-teatr.ru
Российскую актрису Светлану Немоляеву экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал 112, артистке резко стало плохо, ей вызвали скорую помощь. Согласно опубликованной информации, у нее подозревают наличие коронавируса.

Светлана Немоляева окончила актерский факультет Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в 1958 году. После выпуска она стала актрисой Московского драматического театра на Спартаковской. А в 1959-м присоединилась к труппе Московского академического театра имени Владимира Маяковского, на сцене которого служит по сей день.

Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова "Евгений Онегин". В ее фильмографии более 130 картин. Однако более узнаваемой она стала благодаря съемкам в проектах "Служебный роман", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Небеса обетованные", "Карантин", "Ласточкино гнездо", "Когда ее совсем не ждешь".

Ранее сообщалось, что 88-летний короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда госпитализировали. Он пройдет медицинское обследование после высокой температуры и болей в суставах.

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