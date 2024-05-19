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Лидера мятежников ликвидировали в Конго

убит лидер мятежников в Конго, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 01:21 Фото: pixabay
В Демократической республике Конго (ДРК) ликвидировали лидера предпринявших попытку госпереворота мятежников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Actu30, мятежники несли флаги Республики Заир (так ДРК называлась в 1971-1997 годах) и представлялись представителями диаспоры.

"Лидер нападавших, которые в это воскресенье, 19 мая 2024 года, ворвались во Дворец нации, Кристиан Маланга был убит армией", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что миротворческая миссия ООН в Конго, которая помогала в борьбе с повстанцами более двух десятилетий, прежде чем правительство Конго попросило ее покинуть страну, завершит свой вывод из этой центральноафриканской страны к концу 2024 года.

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