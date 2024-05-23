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18-летний сын Кадырова стал президентом футбольного клуба

18-летний сын Кадырова стал президентом футбольного клуба, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 18:02 Фото: Telegram/MDaudov_95
Старший сын президента Чечни Рамзана Кадырова – Ахмат стал президентом футбольного клуба "Ахмат". Об этом 23 мая 2024 года заявил экс-председатель Парламента республики Магомед Даудов, сообщает Zakon.kz.

По словам Даудова, сегодня состоялось заседание совета директоров футбольного клуба "Ахмат", на котором он сложил с себя полномочия президента клуба, которые исполнял почти 13 лет – с конца 2011 года.

"Предложил избрать президентом клуба Ахмата Кадырова, министра Чеченской Республики по физической культуре и спорту. Совет директоров утвердил Ахмата Рамзановича президентом футбольного клуба "Ахмат". Ибрагим Закриев продолжит исполнять обязанности вице-президента клуба, также вице-президентом утвержден Умар Даудов, являющийся первым заместителем министра ЧР по физической культуре и спорту. Функции генерального директора, как и прежде, будет исполнять Ахмед Айдамиров", – написал он в Telegram-канале.

17 февраля 2024 года стало известно, что Ахмат Кадыров назначен на должность регионального министра по делам молодежи. Он также получил высшую награду Чечни – орден Кадырова.

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