Теракт в "Крокус сити холле": озвучены новые детали расследования

Глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников рассказал, что по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" задержали более 20 человек, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время устанавливается весь круг причастных к преступлению, сказал спикер 24 мая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств-участников СНГ в Бишкеке, пишут "Известия".

"Уже задержано более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", – сказал Бортников.

По его словам, коллеги из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана содействуют расследованию. По мнению спикера, одной из целей заказчиков теракта было нанести ущерб отношениям стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов.

По словам Александра Бортникова, двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта. Один из них признался, что прилетел 4 марта. По его словам, ему предлагали полмиллиона рублей за убийство людей.

Другой подозреваемый, Фаридун Шамсиддин, в феврале публиковал в Instagram фотографии из Стамбула.

"Установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан", находившимися в афгано-пакистанской зоне. Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта", – добавил Бортников.

22 марта 2024 года в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". В результате нападения погибли 145 человек.