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Подозреваемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" арестовали до 22 мая

подозреваемый, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 09:08 Фото: Басманный суд Москвы
Басманный суд Москвы санкционировал арест фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает Zakon.kz.

Всем четырем подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года.

На скамье подсудимых: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализод, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.


Им официально предъявили обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса РФ "Террористический акт". Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

22 марта в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним официальным данным, число погибших при теракте в московском "Крокус сити холле" достигло 137 человек, трое из них – дети.

Чтобы детально разобраться, как действовать во время теракта, корреспондент Zakon.kz поговорила с сотрудником Контртеррористического комитета, который рассказал, как вести себя в таких ситуациях.

Мухит Турсынали
Россия Москва
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