Подозреваемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" арестовали до 22 мая

Басманный суд Москвы санкционировал арест фигурантов дела о теракте в подмосковном "Крокус сити холле", сообщает Zakon.kz.

Всем четырем подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 28 суток, то есть до 22 мая 2024 года.

На скамье подсудимых: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализод, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.





Им официально предъявили обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса РФ "Террористический акт". Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

22 марта в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним официальным данным, число погибших при теракте в московском "Крокус сити холле" достигло 137 человек, трое из них – дети.

Чтобы детально разобраться, как действовать во время теракта, корреспондент Zakon.kz поговорила с сотрудником Контртеррористического комитета, который рассказал, как вести себя в таких ситуациях.

