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Байдена возмутила выдача ордера на арест лидеров Израиля

Байдена возмутила выдача ордера на арест лидеров Израиля, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 03:33 Фото: getarchive
Американский президент Джо Байден выступил с заявлением в котором он отметил США не считают происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергают обвинения главного прокурора Международного уголовного суда против Нетаньяху, сообщает Zakon.kz.

"То, что происходит (в секторе Газа), не является геноцидом", — отметил Байден.

Как пишет ТАСС,  американский лидер отметил, что требование прокурора МУС выдать ордер на арест лидеров Израиля возмутительно. По его словам, "на что бы ни указывал прокурор, между Израилем и (радикальным палестинским движением) ХАМАС нет ничего общего".

"Мы будем поддерживать Израиль перед лицом угроз его безопасности", - подчеркнул Байден.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает требование прокурора МУС. "Мы отвергаем отождествление прокурором (МУС) Израиля и ХАМАС. Это позорно", - отметил Блинкен, письменное заявление которого распространила пресс-служба Госдепартамента.

По мнению Блинкена, это решение не помогает и может затруднить сохранающиеся усилия по достижению соглашения о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и нарастить поставки гуманитарной помощи, что является целями, которых США стараются достичь.

Конгресс США рассматривает введение санкций против Международного уголовного суда из-за преследования руководства Израиля. 

Ранее 20 мая сообщалось, что прокурор Международного уголовного суда Карим Хан требует выдачи ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йова Галанта.

 7 октября 2023 года боевики ХАМАС подвергли ракетному обстрелу Израиль и совершили вторжение на его территорию, а израильские вооруженные силы начали в ответ наземную операцию в секторе Газа.


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