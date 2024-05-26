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Норвегия передала документы о дипломатическом признании Палестины

флаг Палестины, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 17:32 Фото: freepik
Норвегия в воскресенье, 26 мая, передала дипломатические документы палестинскому премьер-министру о дипломатическом признании, что стало последним шагом на пути к признанию палестинского государства, сообщает Zakon.kz.

Это во многом символический шаг, который привел в ярость Израиль, пишет Associated Press.

Передача документов министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде премьер-министру произошла в Брюсселе, где Мохаммед Мустафа также встречается в понедельник с министрами иностранных дел стран Европейского Союза и высокопоставленными чиновниками ЕС, чтобы заручиться поддержкой палестинцев. Сама Норвегия не является частью ЕС.

Ирландия и Испания дали согласованное обещание с Норвегией признать палестинское государство, что является историческим шагом, который усиливает изоляцию Израиля, продолжающегося более семи месяцев после его упорной войны против ХАМАС в секторе Газа.

Дипломатический шаг трех стран стал долгожданным импульсом поддержки палестинских чиновников, которые на протяжении десятилетий стремились создать государственность в Восточном Иерусалиме, на Западном Берегу и в секторе Газа – территориях, которые Израиль захватил в войне на Ближнем Востоке 1967 года и до сих пор контролирует.

"Признание очень много значит для нас. Это самое важное, что кто-либо может сделать для палестинского народа. Для нас это очень важно", – сказал премьер Палестины.

Официальное признание со стороны Норвегии, Испании и Ирландии, которые имеют опыт дружеских связей как с израильтянами, так и с палестинцами, хотя и давно выступают за создание палестинского государства, запланировано на вторник.

Около 140 стран – более двух третей ООН – признают палестинское государство, но большинство из 27 стран ЕС до сих пор этого не делают. Некоторые заявили, что признают государственность Палестены, когда будут подходящие условия.

О том, что Испания, Ирландия и Норвегия объявили о намерении признать палестинское государство стало известно на этой неделе.

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