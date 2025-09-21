#АЭС в Казахстане
Мир

Великобритания может признать Палестину 21 сентября

флаги Великобритании и Палестины, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 11:41 Фото: freepik
В воскресенье, 21 сентября 2025 года, Великобритания, как ожидается, официально признает палестинское государство, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Кир Стармер примет это решение на фоне ухудшения гуманитарной ситуации в Газе и ускоренного строительства израильских поселений на Западном берегу, пишет The Guardian.

Ранее Стармер заявлял, что пойдет на этот шаг до Генассамблеи ООН, если условия, выдвинутые Израилю, не будут выполнены. Среди них — прекращение огня и обеспечение долгосрочного мира. Однако, по мнению правительства, выполнить их в ближайшее время невозможно.

В Лондоне подчеркивают, что признание Палестины не связано с ХАМАС и не означает его вовлечения в управление Газой. Более того, власти намерены ужесточить санкции против группировки и настаивают на освобождении заложников.

Заместитель премьера Дэвид Лэмми отметил, что на решение повлияли рост насилия со стороны поселенцев и планы по строительству дороги E1 на Западном берегу, что, по словам министров, ставит под угрозу перспективы "двух государств".

Против инициативы Стармера выступают США и родственники заложников, которые заявили, что признание Палестины осложнит переговоры об их освобождении. Оппозиция в Британии также критикует премьер-министра: теневой глава МИД Прити Патель назвала его шаг "капитуляцией ради партийных интересов".

На данный момент Палестину признают 147 из 193 государств — членов ООН.

13 сентября Генеральная Ассамблея ООН одобрила "Нью-Йоркскую декларацию", закрепляющую подход к ближневосточному урегулированию через создание двух государств.

