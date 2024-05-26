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Тысячи человек вышли на митинг в Ереване

Тысячи человек вышли на митинг в Ереване , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 21:00 Фото: yerevan.today
Тысячи человек 26 мая вышли на митинг в Ереване (Армения). Участники потребовали выдвинуть кандидатом в премьеры лидера протестов, главу Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Баграта Галстаняна, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Yerevan.today, на митинге профессор Ереванского государственного университета Гурген Меликян заявил, что кандидатура на пост премьер-министра была утверждена после консультаций с представителями политических партий, государственных структур, научных и культурных кругов, а также с бизнесменами и юристами.

Согласно действующему законодательству, кандидатуру премьер-министра выдвигают парламентские фракции, после чего депутаты голосуют по ней. Побеждает кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Также сообщается, что митинге на площади Республики собрались сторонники движения "Тавуш во имя Родины". Представители оппозиции требуют отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна и остановки процесса делимитации границ с Азербайджаном.

Отметим, что митинг проходит на фоне мощного наводнения страны. Подробнее об этом можно прочитать здесь

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