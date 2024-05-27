Стал известен лидер президентских выборов в Литве
Фото: Instagram/gitanasnauseda
26 мая в Литве стало известно имя лидера выборов президента, сообщает Zakon.kz.
Действующий президент Литвы Гитанас Науседа лидирует во втором туре президентских выборов с 79,34% голосов, у второго кандидата, премьер-министра Ингриды Шимоните 20,66%. Такие сведения следуют из данных главной избирательной комиссии Литвы после обработки данных с половины участков.
Официальные результаты будут объявлены позже. Однако Шимоните уже признала свое поражение.
"Хочу поздравить избранного президента Литвы", – сказала она.
Этот срок станет вторым и последним для Гитанаса Науседы. Согласно конституции Литвы, президент не может избираться более двух раз подряд.
В Иране внеочередные президентские выборы пройдут 28 июня 2024 года.
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