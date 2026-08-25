Иностранные лидеры продолжают поздравлять Токаева по случаю проведения выборов в Курултай
Фото: Акорда
На имя президента Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные телеграммы лидеров иностранных государств и международных организаций по случаю проведения первых выборов в Курултай, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, главу нашего государства поздравили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Мьянмы Мин Аун Хлайн, Генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха и генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай.
Выборы в Курултай прошли в Казахстане 23 августа 2026 года. В этот день на брифинге для представителей СМИ глава государства рассказал, что связывает большие надежды с избранием Курултая, и считает, что он придаст большой импульс развитию Казахстана. Касым-Жомарт Токаев также анонсировал изменения в составе правительства.
Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров на брифинге 25 августа 2026 года озвучил итоги голосования на выборах депутатов Курултая.
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