Израильская армия разбомбила лагерь беженцев в секторе Газа: более 50 убитых

Армия Израиля нанесла удар по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, пытаясь уничтожить одного из командиров движения ХАМАС. Погибли более 50 человек, ранены свыше 150, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News , не менее 50 человек погибли в результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по одному из крупнейших лагерей беженцев в секторе Газа. По данным Индонезийского госпиталя в Газе, ранены еще как минимум 150 палестинцев, включая детей.

ЦАХАЛ признает факт атаки, но утверждает, что ее целью был один из предводителей ХАМАС – командир батальона "Центральная Джабалия" Ибрахим Биари. По заявлению израильской армии, он был убит в результате авиаудара, равно как и "большое количество террористов". Ранее армия Израиля неоднократно обвиняла ХАМАС в том, что боевики устраивают свои лагеря в непосредственной близости от гражданских объектов, таких как больницы и лагеря беженцев.

Организация "Врачи без границ" осудила удар по лагерю беженцев в Джабалии, назвав его "очередным эпизодом бессмысленного насилия". По заявлению организации, многих беженцев доставили в госпиталь в Аль-Шифе, где им оказали необходимую помощь. Среди пострадавших были дети "с глубокими ранениями и серьезными ожогами".

Атака на лагерь беженцев также вызвала возмущение у лидеров ряда зарубежных стран. Ранее послов из Израиля отозвали Чили, Колумбия и Боливия, с осуждающим заявлением и требованием немедленно ввести гуманитарное перемирие также выступил король Иордании.

Боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль 7 октября. Они захватили несколько приграничных поселений, убили сотни человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. Гуманитарная ситуация в осажденном секторе Газа близка к катастрофической. С израильской стороны погибли 1,4 тысячи человек, с палестинской – более 8 тысяч. Сейчас ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа и уничтожает подземные туннели ХАМАСа.



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